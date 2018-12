搵屋住專題：Los Gatos可負擔獨立屋售價不到30萬（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣Los Gatos市繼今年5月放出一棟三房獨立屋之後,在最近又放出一棟可負擔兩房獨立屋,售價不到30萬,目前還未開放申請,但預計會在本週內開始接受申請。

Los Gatos地處Santa Clara縣西南邊,是灣區最富裕的城鎮之一,這個低於市價的獨立屋,就在85號公路南行線Winchester Blvd出口處,也非常近17號公路入口,在Netflix總部斜對面。

該兩睡房兩浴室的獨立屋,面積1,090平方英呎,售價292,126元,HOA僅100元,連一個停車位。

單位僅限兩人或以上家庭申請,家庭年收入要在地區收入中位數或一下,2人家庭不得超過100,150元,3人家庭不得超過112,700元,4人家庭最多125,200元。

當局採取計分制分配房屋,例如在Santa Clara縣居住或工作的民眾將獲得1分。

年收入在地區收入中位數,六成或以下都能得1分,而在申請前已經在Los Gatos居住或者工作兩年或以上的民眾就能得4分。

其他得分條件和具體申請詳情,請瀏覽:http://www.hellohousing.org/stewardship/losgatos/forsale/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。