東灣Fremont市週二晚發生致命車禍,一名途人當場死亡。

警方表示,事發於週二晚10點左右,現場是Fremont大道與Grimmer大道交界處,一輛汽車撞上一名途人,消防員趕至現場時,發現途人已經死亡。

警方稱,涉事司機有留在現場配合調查,警方暫未公佈案件的細節。

