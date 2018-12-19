舊金山市立大學免學費計劃將結束 選民將表決是否延續（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山實施了兩年的免費市立大學計劃，撥款原定明年到期，現在有機會延長多十年，市參議會週二召開特別會議，同意將延長計劃的議案放在明年11月的選票上，交由選民表決。

在週二召開的特別會議上，11名市參事當中，只有8人出席，不過最後亦順利通過將會否延長免費市立大學的決定，交由選民表決。

舊金山市參事金貞妍（Jane Kim）說：”如果我們投資的是教育，就不會浪費錢，父母養大我，讓我明白教育很重要，他們告訴我，沒有能力留很多錢給我，但可以留給我最好的教育。”

金貞妍提出的議案建議，延長免費市立大學計劃十年，每年約撥出1,500萬資助學費及獎學金等，唯一投反對票的司嘉怡（Catherine Stefani）解釋，不是反對免費市立大學，而是市府有太多這類的固定撥款，嚴重妨礙市府有效運作。

司嘉怡說：”舊金山每年已經有15億元的固定撥款，總共19項特定服務，這實在是太多，我認為會妨礙我們有效地營運政府，當我們要投放如此多的這類資金。”

金貞妍表示，2016年選民通過W提案，透過增加市內的物業轉讓稅，來資助免費市立大學，第一年就有近3,000萬的稅收，況且這一項稅收本來就是為免費市立大學而構思，因此絕對不會成為市府的負擔。

金貞妍說：”我們並不是叫市府額外付款，這筆錢是我們在2016年自己爭取來資助免費市立大學，因此我們沒有從其他重要的服務中奪走撥款。”

在投票表決前，大班贊成免費市立大學的民眾在市府前集會，爭取市參事的支持，他們更唱出特別版本的聖詩。

田德隆區華裔權益委員會代表胡維說：”我來美國的時間不長，我的口語能力完全沒有，所以來到了以後，這個市大對我們的幫助還是很大，我是從英語作為第二語言的4級開始學的，一直通過8級，現在可以學就有9級了。”

今次的會議是金貞妍8年的任期中，最後一次的市參議會會議，3名新任的市參事，將於明年1月8日宣誓就職，選出新任的市參事議會主席。

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