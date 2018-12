舊金山市立大學免學費計劃將結束 選民將表決是否延續（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山實施了兩年的免費市立大學計劃,撥款原定明年到期,現在有機會延長多十年,市參議會週二召開特別會議,同意將延長計劃的議案放在明年11月的選票上,交由選民表決。

在週二召開的特別會議上,11名市參事當中,只有8人出席,不過最後亦順利通過將會否延長免費市立大學的決定,交由選民表決。

舊金山市參事金貞妍(Jane Kim)說:”如果我們投資的是教育,就不會浪費錢,父母養大我,讓我明白教育很重要,他們告訴我,沒有能力留很多錢給我,但可以留給我最好的教育。”

金貞妍提出的議案建議,延長免費市立大學計劃十年,每年約撥出1,500萬資助學費及獎學金等,唯一投反對票的司嘉怡(Catherine Stefani)解釋,不是反對免費市立大學,而是市府有太多這類的固定撥款,嚴重妨礙市府有效運作。

司嘉怡說:”舊金山每年已經有15億元的固定撥款,總共19項特定服務,這實在是太多,我認為會妨礙我們有效地營運政府,當我們要投放如此多的這類資金。”

金貞妍表示,2016年選民通過W提案,透過增加市內的物業轉讓稅,來資助免費市立大學,第一年就有近3,000萬的稅收,況且這一項稅收本來就是為免費市立大學而構思,因此絕對不會成為市府的負擔。

金貞妍說:”我們並不是叫市府額外付款,這筆錢是我們在2016年自己爭取來資助免費市立大學,因此我們沒有從其他重要的服務中奪走撥款。”

在投票表決前,大班贊成免費市立大學的民眾在市府前集會,爭取市參事的支持,他們更唱出特別版本的聖詩。

田德隆區華裔權益委員會代表胡維說:”我來美國的時間不長,我的口語能力完全沒有,所以來到了以後,這個市大對我們的幫助還是很大,我是從英語作為第二語言的4級開始學的,一直通過8級,現在可以學就有9級了。”

今次的會議是金貞妍8年的任期中,最後一次的市參議會會議,3名新任的市參事,將於明年1月8日宣誓就職,選出新任的市參事議會主席。

