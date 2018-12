【KTSF】

聯邦儲備局週三宣布加息,為本年內第4次,但表示明年加息速度將會放緩。

聯儲局週三宣布加息4分之1厘,基本利率由2.25%調高至2.5%,為2008年以來最高的水平,加息後,消費者與商界將要面臨更高的借貨成本。

特朗普總統最近數週曾多次批評聯儲局的加息政策,甚至直接抨擊聯儲局主席包維爾,特朗普稱,加息威脅美國經濟增長,包維爾週三則說,總統的推文及聲明,不會左右聯儲局的決策。

聯儲局亦表示,明年估計會加息兩次,在9月份,聯儲局曾預計明年會加息3次。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。