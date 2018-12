Facebook被指容許有合作協議公司閱讀用戶私訊

【KTSF】

《紐約時報》週三報導指,社交網站Facebook曾經向超過150間公司提供用戶數據,有些公司甚至可以在未經用戶同意下,閱讀用戶的私訊或查看友人名單。

Facebook承認,曾經向包括Amazon、微軟、Netflix、Spotify等超過150間公司提供用戶信息,這些公司除高科技公司外,也有汽車製造商或傳媒,方法是透過Facebook平台上的應用程式,即使用戶已選擇”不分享信息”,但這些與Facebook有合作協議的公司,仍可以獲得用戶的信息。

Facebook最早於2010年開始與這些公司簽訂這類合作協議,至今年有些公司的協議仍然有效。

另外,《紐約時報》指,Spotify、Netflix和Royal Bank of Canada可以閱讀、撰寫,甚至刪除Facebook用戶的私訊,Spotify每月可以閱讀超過7,000萬用戶的私訊。

Facebook也授權微軟的Bing搜索引擎可以在未經用戶同意下,查看用戶的友人名單,微軟就此回應稱,已刪除相關的數據。

雅虎則可以在本身的網頁中,發布Facebook用戶的帖文,或友人發布的帖文,雅虎稱2012年已刪除這項功能,但至去年,雅虎每月仍可取用近十萬名用戶的信息。

另外,俄羅斯搜索網站Yandex獲Facebook列為合作夥伴,至2017年仍有權取得用戶的身分信息,當年Facebook因為私隱問題,已停止向其他應用程式提供相關的數據,但Yandex仍繼續取得這些數據。

Facebook就《紐約時報》的報導發出博文回應指,Facebook與公司定立的合作協議,的確存在”短訊融合”(messaging integration)的功能,但在過去數月,差不多所有公司已不再享有這項功能,除了蘋果與Amazon。

Facebook亦指出,所有合作協議都不容許Facebook以外的公司,在Facebook用戶不同意的情況下,取得用戶的數據。

