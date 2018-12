【i-CABLE】

歐盟各國達成臨時協議,禁用部份即棄塑膠。

計劃禁用的包括即棄膠餐具、膠飲管、棉花棒、發泡膠飯盒等,歐盟表示期望透過禁用塑膠,從源頭減少海洋垃圾,令歐盟各國可持續發展。

協議一旦通過,各國有兩年時間準備,最快2012年落實禁令。

至於飲品膠樽,計劃在2030年起規定要用最少三成重用塑膠製成。

