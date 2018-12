Serramonte商場發生盜竊案 警緝4疑犯

【KTSF 劉瑩報導】

中半島Daly City的Serramonte購物商場,近日發生盜竊案,歹徒偷走受害人的錢包,然後使用裡面的信用卡消費購物。

第一宗案件發生在上月的29日,地點位於Daly City的Serramonte購物中心。

Daly City警方發布疑犯的照片,他們涉嫌使用受害人的信用卡,在購物中心的Starbucks、Macy’s、Target,以及在附近的Colma市購物消費。

上星期日發生另一宗類似的案件,案發地點也是Serramonte購物中心。

警方表示,當日中午12點幾,女事主在Target購物時,把錢包放在購物車裡,有人偷走錢包,裡面有多張信用卡。

警方公開兩名疑犯的照片,他們涉嫌用受害人的信用卡,在購物中心兩間店鋪消費,以及在Colma的Target使用過。

警方呼籲任何人如有兩宗案件的線索請通知警方,電話:(650) 991-8119。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。