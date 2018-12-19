Serramonte商場發生盜竊案 警緝4疑犯

【KTSF 劉瑩報導】

中半島Daly City的Serramonte購物商場，近日發生盜竊案，歹徒偷走受害人的錢包，然後使用裡面的信用卡消費購物。

第一宗案件發生在上月的29日，地點位於Daly City的Serramonte購物中心。

Daly City警方發布疑犯的照片，他們涉嫌使用受害人的信用卡，在購物中心的Starbucks、Macy’s、Target，以及在附近的Colma市購物消費。

上星期日發生另一宗類似的案件，案發地點也是Serramonte購物中心。

警方表示，當日中午12點幾，女事主在Target購物時，把錢包放在購物車裡，有人偷走錢包，裡面有多張信用卡。

警方公開兩名疑犯的照片，他們涉嫌用受害人的信用卡，在購物中心兩間店鋪消費，以及在Colma的Target使用過。

警方呼籲任何人如有兩宗案件的線索請通知警方，電話：(650) 991-8119。

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