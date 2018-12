【KTSF 黃恩光報導】

為了刺激舊金山華埠經濟,市府將推行一項新的停車優惠計劃。

明年1月1號開始推行的停車優惠計劃名叫“優悠泊EC Park”,顧客在指定的華埠商店或餐館一次消費超過40元,或更多的話,就可以得到黃昏及週末免費在花園角停車兩小時的優惠。

優惠時段是星期一至五下午5點到午夜12點,以及星期六、日,早上9點到中午12點。

市府的投資鄰里計劃,將會在華埠鼓勵商戶登記參加這項為期一年的試驗計劃。

而推行了多年的停妥載會維持不變,週末在金門停車場停車,如果有Validated蓋章證明,全天的停車費是3元。

