廣東珠海一個屠宰場爆發非洲豬瘟疫情,是廣東省首次有疫情報告。

屠宰場位於珠海市香洲區,11頭豬發病死亡,動物衛生與流行病學中心確診為非洲豬瘟,當地已將病死和撲殺的豬無害化處理,並禁止所有生豬及相關產品運出封鎖區。

香港食安中心指,有活豬供港的內地養殖場均未受到疫情影響。

食安中心指,香港活豬供應超過九成來自中國內地註冊養殖場,其中3間在珠海,但不在香洲區,每天共有大約400隻活豬由內地供港,未見異常波動。

非洲豬瘟可在短時間傳染豬隻造成死亡,但不會傳染人類及構成食安風險,香港至今無出現相關個案。

