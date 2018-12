中國當局嚴控聖誕宣傳活動 有教會遭查封

【i-CABLE】

聖誕節將至,周圍都有聖誕裝飾,節日氣氛很濃厚,但中國內地情況剛剛相反,河北的廊坊市更加發出通知,要嚴控各類聖誕宣傳活動,又不准售賣聖誕節相關的物品、聖誕裝飾和禁聖誕相關的宗教活動等。繼成都秋雨聖約教會後,廣州榮桂里教會亦都被查封,會址的所有財產包括大約4,000多本宗教書籍全部被沒收。

繼廣州聖經歸正教會在7月被查封後,繼續有廣州的家庭教會被查封,今次輪到被譽為中國南方信仰明燈的榮桂里教會,當局在上星期六把教會關停,並貼出告示,叫教徒改去已向官方登記的教會。到星期三,現場還有兩名公安把守,嚴禁教徒舉行聚會。

進入被搜查過的室內,逾30年歷史的教會已被執法人員清空,除了部份聖經、信仰書籍全部被搬走,他指當局向每名教徒派發告知書,指那裡違法接受捐贈,並逐一登記他們的名字,包括小朋友。

擁有數千名信眾的榮桂里教會由林獻羔牧師創立,50年代時,他因為拒絕加入官方的三自教會而入獄,直到現在,教會也拒絕向宗教局登記。他又指這種對基督教的打擊,全國都在進行,聖經亦預言了所以只有接受。

教會被查封後,雖然官方貼出告示,叫教徒改去官方的三自教會,但有教徒指他們寧願自己舉辦小型聚會,也不會去官方教會,因為要維持信仰上的獨立。

而在聖誕前,中國內地亦加強對宗教活動的控制,河北廊坊市城管局在近日發出通知,要求做好聖誕節期間的維穩工作,包括嚴控各類宣傳活動、全面取締沿街擺放的聖誕節相關物品、清理與聖誕節相關的櫥窗貼畫、燈箱廣告等宣傳設施,又嚴禁沿街單位以聖誕節為理由搭台演出和促銷商品,連售賣聖誕商品的流動小販和攤檔都要清理。

不過在市中心的大型商場仍然見到玻璃外牆上有聖誕裝飾,店舖仍然有聖誕物品出售,還有聖誕老人。

廊坊市城管局官員回覆傳媒查詢時就指,禁令並不是針對聖誕節,而是要維持清潔的市容,迎接全國文明城市評核。

