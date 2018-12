【KTSF 吳宇斌報導】

加州車輛管理局(DMV)明年1月起會實施新法例,禁止在新車和二手車上使用有汽車經銷商標誌的臨時紙質車牌。

當局表示,新法例旨在打擊濫用臨時紙質車牌,例如不交過橋費、避開警方閉路電視的追查,以及利用沒有車牌號碼的車來犯罪等。

新的臨時紙質車牌將會和永久的金屬車牌一樣,上面有英文字母和數字的車牌號碼,而且號碼和DMV的數據庫相連,能夠通過車牌找到註冊的車主。

新的紙質車牌從車輛賣出開始算,有90日有效期,車牌上也會顯示過期的時間。

加州公路巡警(CHP)則指,警員會截停使用臨時紙質車牌,或者沒有車牌的車,來確認車輛是否有註冊,不過汽車經銷商就可能沒機會再利用紙質車牌做廣告。

