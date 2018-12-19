兄長涉殺人被判監44年 舊金山市長去信州長求減刑

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舊金山市長布里德（London Breed）早前去信加州州長布朗，希望州長能提早釋放在獄中的兄長，其兄長因為多年前犯下殺人罪，被判處入獄44年，目前他只服了接近一半刑期。

據舊金山紀事報報導，布里德是在10月底去信即將離任的布朗，希望布朗能網開一面，削減其兄長的刑期。

其兄長現年46歲，名叫Napoleon Brown，他2000年6月與同夥在觸犯一宗械劫案後，跳上一輛接應汽車逃走，在汽車駛至金門橋時，Brown被指將駕車的25歲女子Lenties White推下車，White接著被另一輛汽車撞上，傷重不治。

她死前向當局認出，Brown就是推她下車的人。

在該宗案件發生時，布里德當時25歲，她接受警方問話時說，她在案發當晚睡在祖母家中的沙發上，在早上出門上班時，並沒留意她兄長是否在家。

布里德在求情信中說，她認為44年刑期對兄長並不公平，但她不會為兄長的行為找藉口開脫，他的決定，他的行為，是導致他現在身處如此境地的原因，雖然如此，她仍希望州長能寬宏大量為他減刑。

布里德的求請信，可能會惹來外界質疑，她是否不恰當地利用市長的身分來影響州長的決定。

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