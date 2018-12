兄長涉殺人被判監44年 舊金山市長去信州長求減刑

【KTSF】

舊金山市長布里德(London Breed)早前去信加州州長布朗,希望州長能提早釋放在獄中的兄長,其兄長因為多年前犯下殺人罪,被判處入獄44年,目前他只服了接近一半刑期。

據舊金山紀事報報導,布里德是在10月底去信即將離任的布朗,希望布朗能網開一面,削減其兄長的刑期。

其兄長現年46歲,名叫Napoleon Brown,他2000年6月與同夥在觸犯一宗械劫案後,跳上一輛接應汽車逃走,在汽車駛至金門橋時,Brown被指將駕車的25歲女子Lenties White推下車,White接著被另一輛汽車撞上,傷重不治。

她死前向當局認出,Brown就是推她下車的人。

在該宗案件發生時,布里德當時25歲,她接受警方問話時說,她在案發當晚睡在祖母家中的沙發上,在早上出門上班時,並沒留意她兄長是否在家。

布里德在求情信中說,她認為44年刑期對兄長並不公平,但她不會為兄長的行為找藉口開脫,他的決定,他的行為,是導致他現在身處如此境地的原因,雖然如此,她仍希望州長能寬宏大量為他減刑。

布里德的求請信,可能會惹來外界質疑,她是否不恰當地利用市長的身分來影響州長的決定。

