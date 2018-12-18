也門男童奧克蘭病重垂危 母親終獲豁免簽證赴美見最後一面

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在東灣奧克蘭（屋崙）UCSF Benioff兒童醫院，一個患重病、目前要靠維生器維持性命的兩歲男童，因為特朗普的旅遊禁令，令本身是也門公民的母親，一直未能取得簽證來美國，導致他可能在臨死前都不能與母親團聚，事情至週二終於有轉機，男童的母親獲准豁免簽證入境美國，陪兒子走完人生路。

兩歲大的Abdullah Hassan在也門出生，5個月前被帶來美國治病，他父母沒想到在最後日子，會被逼分隔兩地。

Abdullah目前正在奧克蘭，命不久矣，母親卻遠在中東，不能來見兒子最後一面，原因是特朗普針對5個主要以穆斯林為主國家的旅遊禁令。

男童目前要靠機器維生，因為他患有罕見可致命腦病，已經是末期，男童父親週一懇求聯邦政府通融，他說他妻子每天致電給他，想最後一次親吻和擁抱兒子，每天都哭過不停。

一直協助他們的美國伊斯蘭關係協會沙加緬度谷分部（The Sacramento Valley chapter of the Council on American-Islamic Relations）表示，男童的母親目前身處埃及，她終於取得簽證豁免，可以飛來美國見兒子最後一面。

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