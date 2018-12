也門男童奧克蘭病重垂危 母親終獲豁免簽證赴美見最後一面

【KTSF】

在東灣奧克蘭(屋崙)UCSF Benioff兒童醫院,一個患重病、目前要靠維生器維持性命的兩歲男童,因為特朗普的旅遊禁令,令本身是也門公民的母親,一直未能取得簽證來美國,導致他可能在臨死前都不能與母親團聚,事情至週二終於有轉機,男童的母親獲准豁免簽證入境美國,陪兒子走完人生路。

兩歲大的Abdullah Hassan在也門出生,5個月前被帶來美國治病,他父母沒想到在最後日子,會被逼分隔兩地。

Abdullah目前正在奧克蘭,命不久矣,母親卻遠在中東,不能來見兒子最後一面,原因是特朗普針對5個主要以穆斯林為主國家的旅遊禁令。

男童目前要靠機器維生,因為他患有罕見可致命腦病,已經是末期,男童父親週一懇求聯邦政府通融,他說他妻子每天致電給他,想最後一次親吻和擁抱兒子,每天都哭過不停。

一直協助他們的美國伊斯蘭關係協會沙加緬度谷分部(The Sacramento Valley chapter of the Council on American-Islamic Relations)表示,男童的母親目前身處埃及,她終於取得簽證豁免,可以飛來美國見兒子最後一面。

