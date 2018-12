聖荷西男女涉經營服裝店售賣贓物被捕

【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕了兩名疑犯,他們被指專門處理從大型百貨公司偷來的贓物,當局共起獲價值大約43萬元的財物。

根據警方的圖片顯示,圖中42歲女疑犯Zoila Martinez及44歲男疑犯Jose Figueroa,被指表面上在S King路1400號路段經營一間臨時服裝商店,但實際上專門處理在聖荷西各大品牌服飾店和百貨公司偷回來的貨物。

警方透露,被盜的贜物都會經疑犯經營的商店處理,經過3個月的調查,警方持搜查令在本月14號前往店內調查,起獲價值超過43萬元的贓物,包括至少700件Michael Kors品牌的皮外套,數百對鞋以及其他在當地服飾店偷來的衣物。

兩名疑犯以涉嫌藏有被盜的財物,目前還押在Santa Clara監獄。

