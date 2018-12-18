美墨邊界圍牆經費未達協議 聯邦政府週五或要局部關閉

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會之間就新的聯邦開支法案正在爭議中，當中最棘手的是究竟撥多少錢去興建美墨邊界圍牆，如果在本週五限期前談不妥部份開支法案，可能會影響數以千計的聯邦僱員被迫放無薪假。

特朗普與國會兩黨領袖繼續爭論，如何在本週五限期前通過聯邦開支法案，現時雙方仍然意見分歧。

特朗普週一發推文表示，如果聽到民主黨人說沒有一道圍牆，都可以有良好的邊境安全，忘記他們，當他們是一些跟隨黨派說話的政客。

特朗普上週在白宮接見國會兩黨民主黨領袖，要求新一年度的預算案撥款50億興建圍牆，曾聲稱如果國會不撥款，他不惜否決開支法案，令政府關閉，民主黨領袖表明最多只撥十億。

週一有民主黨議員指，特朗普不應該在聖誕假期間關閉政府。

馬利蘭州民主黨聯邦眾議員Elijah Cummings說：”每次在聖誕聽到一個總統對國民說，’我將關閉你們的政府’，令我痛心。”

如果聯邦政府真的關閉，將會是局部，因為國會已經通過撥款資助大約4分之3聯邦機構運作到明年9月，這些聯邦政府部門包括國防部；衛生福利部和勞工部，但現時仍然有7項開支必須在本週五限期前通過，否則一些政府機構，包括國務院、司法部和國土安全部就會面臨停擺。

有共和黨議員就建議重新討論一個妥協的開支方案。

緬因州共和黨聯邦參議員Susan Collins說：”絕對沒有藉口關閉政府，在這些或其他問題，我建議我們重新討論一個今年年初提出的妥協方案。”

根據參議院的民主黨資料顯示，如果部份聯邦政府停擺，預料有超過42萬名政府僱員不帶薪工作，當中包括超過4萬名聯邦執法和懲教官員。

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