美墨邊界圍牆經費未達協議 聯邦政府週五或要局部關閉

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會之間就新的聯邦開支法案正在爭議中,當中最棘手的是究竟撥多少錢去興建美墨邊界圍牆,如果在本週五限期前談不妥部份開支法案,可能會影響數以千計的聯邦僱員被迫放無薪假。

特朗普與國會兩黨領袖繼續爭論,如何在本週五限期前通過聯邦開支法案,現時雙方仍然意見分歧。

特朗普週一發推文表示,如果聽到民主黨人說沒有一道圍牆,都可以有良好的邊境安全,忘記他們,當他們是一些跟隨黨派說話的政客。

特朗普上週在白宮接見國會兩黨民主黨領袖,要求新一年度的預算案撥款50億興建圍牆,曾聲稱如果國會不撥款,他不惜否決開支法案,令政府關閉,民主黨領袖表明最多只撥十億。

週一有民主黨議員指,特朗普不應該在聖誕假期間關閉政府。

馬利蘭州民主黨聯邦眾議員Elijah Cummings說:”每次在聖誕聽到一個總統對國民說,’我將關閉你們的政府’,令我痛心。”

如果聯邦政府真的關閉,將會是局部,因為國會已經通過撥款資助大約4分之3聯邦機構運作到明年9月,這些聯邦政府部門包括國防部;衛生福利部和勞工部,但現時仍然有7項開支必須在本週五限期前通過,否則一些政府機構,包括國務院、司法部和國土安全部就會面臨停擺。

有共和黨議員就建議重新討論一個妥協的開支方案。

緬因州共和黨聯邦參議員Susan Collins說:”絕對沒有藉口關閉政府,在這些或其他問題,我建議我們重新討論一個今年年初提出的妥協方案。”

根據參議院的民主黨資料顯示,如果部份聯邦政府停擺,預料有超過42萬名政府僱員不帶薪工作,當中包括超過4萬名聯邦執法和懲教官員。

