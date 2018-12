【KTSF】

舊金山Parkmerced區一幢住屋發生入屋搶劫案,事主遭到數名賊人暴力攻擊。

警方於上週五下午3點接報,指位於Chumasero Drive的一棟住宅發生入屋搶劫案,兩名賊人進入一個公寓單位,並發現32歲的事主當時正在屋內睡覺。

賊人隨後襲擊事主,並搶走他的手提電腦、手機、錢包、現金等財物,然後逃離現場,目前仍然在逃。

事主受傷送院,沒有生命危險,案件仍在調查中。

