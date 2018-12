【KTSF】

東灣San Ramon市警方週一拘捕了當地一名高中生,該名學生涉嫌攜帶武器上課,並在學生上身找到製造炸藥的成分。

週一早上,位於San Ramon市的Dougherty Valley高中,有學生向校方表示,有人攜帶武器上學,校方報警求助。

警方到場後,拘捕了一名14歲的9年級生,並在這名學生身上找到一把刀,以及可製造炸藥的鹽酸。

當局相信,該學校的威脅已經解除,學生可安心上學。

警方目前仍在調查,該名學生從甚麼途徑得到鹽酸,他目前被扣押在青少年羈留所。

