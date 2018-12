國會報告指俄羅斯發動假情報攻勢 助特朗普當選

【KTSF 張麗月報導】

情報委員會準備向國會參議院提交的最新報告指出,根據主要科技公司提供的數以百萬計貼文分析顯示,在美國2016大選期間,俄羅斯曾經發起假情報攻勢,方法就是,俄國使用每一個主要社交媒體平台,針對選民的興趣來發送文字、影像和視頻,目的就是幫助特朗普當選總統,甚至特朗普做了總統後,還加大力度來支持他。

這份報告是主要科技公司,向參議院情報委員會提供的數以百萬計帖文分析後而得出,由兩黨議員組成的這個委員會也公開另一份獨立報告,研究2016美國大選,議員表示,這些研究發現並不代表委員會的觀點。

第一份報告公開了被美國指控違法干擾美國2016大選的網路研究機構,俄羅斯如何與這間機構合作,在全美國鑑定出主要的興趣組織,然後向這些目標提供特定的資訊。

報告指出,這些行動後來演變為向總統辯論會或黨大會出擊。

研究人員使用的數據,是由Facebook、Twitter和Google提供,涵蓋多年至到大選過後的2017年中,社交媒體公司取締這些俄國戶口為止。

這份報告也分析了一些數據,提供給眾議院情報委員會,但報告當中並無包含11月國會中期選舉資料。

報告總結說,清楚顯示,所有資訊都是試圖明益共和黨,特別是特朗普,在以保守派和右翼選民為目標的攻勢中,特朗普的名字提得最多,俄國網絡研究機構發出的資訊也鼓勵這些組織去支持特朗普的競選運動。

對於那些反對特朗普的陣營,俄國網絡研究機構就向他們提供一些混淆視聽的資訊,最終目的就是要叫這些人不要去投票。

