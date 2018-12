【KTSF】

紐約一名亞裔男子被指將貓裝入水桶中,然後棄置在一間動物保護中心附近,警方發放片段,希望民眾提供線索。

事發在上週四,案發地為臨近紐約華埠小意大利附近的Hester夾Centre街,該名男子疑似將裝有一隻貓的桶放在一間動物庇護中心的垃圾桶前,然後朝Centre街北方向離開。

守夜的工作人員看到水桶,聽到聲響,才知有小貓被困。

小貓獲救時嚴重營養不良,所幸並無大礙,目前正在尋找新主人。

上月也有人將貓裝入類似的塑料桶,棄置在相同的位置附近。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。