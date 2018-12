近視眼無法矯正 如何讓度數不增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全球有20多億近視眼人口,其中亞洲情況最為嚴重,近視眼無法完全矯正,但一種新方法可以不讓近視度數加深。

眼科醫生Thomas Aller日前發表一份報告,經過兩年多的研究,發現帶日拋棄式的NaturalVue Multifocal多焦點隱形眼鏡,能夠不讓近視惡化,在他研究的20名孩童中,近視度數每年都增加。

Aller醫生說:”很多的亞裔在這個研究族群,他們的近視增加很快,換了NaturalVue之後,也就是日拋棄型的多焦點隱形眼鏡,在第一年近視加深的比例下降81%。”

人出生最初都是遠視,漸漸眼睛發育成正視眼,但現在的小孩還沒成年,在小學之前遠視度數就耗盡,成了近視眼,尤其現在每天花好幾小時在3C產品上,得眼疾的年輕人越來越多。

Aller醫生說:”隨著眼睛發育,所有都跟著伸展,所以這些拉伸力被認為是導致近視眼高風險的原因,視網膜脫離,視網膜撕裂,僅從眼睛後部伸展的黃斑變性,是導致新的失明的首要因素,尤其在上海,青光眼及白內障也增加,這些可能會在未來30年發生,當孩子年輕的時候,應該就減少這些風險。”

3C產品普及,現在很多孩子都是低頭族,花長時間在電子產品,殊不知對眼睛傷害特別大,也因此預防近視的最好方法就是經常做戶外運動。

Aller醫生說:”孩童時期在戶外時間越多,越不容易得近視,很多亞洲國家,政府開始規範學校試圖讓孩子們走出教室到戶外。”

雖然輕度近視確實不是大問題,可以配鏡解決,但是高度近視會導致一系列眼底併發症,和嚴重視力損害,因此預防重於治療。

