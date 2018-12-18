近視眼無法矯正 如何讓度數不增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全球有20多億近視眼人口，其中亞洲情況最為嚴重，近視眼無法完全矯正，但一種新方法可以不讓近視度數加深。

眼科醫生Thomas Aller日前發表一份報告，經過兩年多的研究，發現帶日拋棄式的NaturalVue Multifocal多焦點隱形眼鏡，能夠不讓近視惡化，在他研究的20名孩童中，近視度數每年都增加。

Aller醫生說：”很多的亞裔在這個研究族群，他們的近視增加很快，換了NaturalVue之後，也就是日拋棄型的多焦點隱形眼鏡，在第一年近視加深的比例下降81%。”

人出生最初都是遠視，漸漸眼睛發育成正視眼，但現在的小孩還沒成年，在小學之前遠視度數就耗盡，成了近視眼，尤其現在每天花好幾小時在3C產品上，得眼疾的年輕人越來越多。

Aller醫生說：”隨著眼睛發育，所有都跟著伸展，所以這些拉伸力被認為是導致近視眼高風險的原因，視網膜脫離，視網膜撕裂，僅從眼睛後部伸展的黃斑變性，是導致新的失明的首要因素，尤其在上海，青光眼及白內障也增加，這些可能會在未來30年發生，當孩子年輕的時候，應該就減少這些風險。”

3C產品普及，現在很多孩子都是低頭族，花長時間在電子產品，殊不知對眼睛傷害特別大，也因此預防近視的最好方法就是經常做戶外運動。

Aller醫生說：”孩童時期在戶外時間越多，越不容易得近視，很多亞洲國家，政府開始規範學校試圖讓孩子們走出教室到戶外。”

雖然輕度近視確實不是大問題，可以配鏡解決，但是高度近視會導致一系列眼底併發症，和嚴重視力損害，因此預防重於治療。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。