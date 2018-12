【KTSF】

南灣Milpitas市關於禁止大麻的議題仍未最後定案,市議會將於週三再度舉行公聽會。

Milpitas市議會於11月20日通過禁止任何大麻生意的緊急及永久禁令,之後提交給市府規劃委員會。

市議會計劃於週三再度就此議題舉行公聽會,然後就兩項禁令二度投票,如果獲得通過,緊急禁令才能在30天內正式生效。

由於週二市議會將有新的市議員就任,因此不排除大麻禁令會有變數,一旦禁令被否決,Milpitas從1月17日起,將有至少10項大麻生意開始運作。

反對大麻的草根組織Better Milpitas因此呼籲市民繼續出席在市府大樓舉行的公聽會,表達意見,時間是週三19號晚上6點。

