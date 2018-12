法官斥前國安顧問Michael Flynn行為如賣國 押後判刑

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前國家安全顧問Michael Flynn,被控對聯邦調查局說謊案,聯邦法官週二再度押後判刑,以確保Flynn能夠繼續配合通俄案調查。

Flynn在政權交接期間,與俄羅斯駐美大使接觸,談及特朗普上台後,美國放寬制裁俄國,有關制裁是奧巴馬政府作出,以報復俄國干擾2016美國大選,俄國此舉被視為幫助特朗普當選。

Flynn承認沒有向聯邦調查人員如實交代他當時同俄國大使的接觸,他原本在週二接受法官判刑,法官Emmet Sullivan斥責他的行為等如賣國,法官並詢問政府代表,官員妨礙制裁俄國是否構成叛國罪,對此政府代表不願多談。

經過一番交流後,辯方律師突然提出要求法官推遲宣判,以便Flynn完成與檢察官最後的合作。

法官同意延遲判決,以便雙方在3月再出庭時,可以提供更全面的狀況。

雖然控方基於Flynn有充份配合通俄案調查,而建議法庭不判處入獄,但法官表明對Flynn的罪行為反感,言下之意,Flynn可能要坐監。

在判刑備忘錄中,Flynn的團隊批評,去年1月FBI人員調查Flynn時,這些人並無提醒他,向FBI說謊將構成聯邦罪行。

不過Flynn週二表示,他當時的確知道,並且願意承擔責任。

特朗普在去年2月開除Flynn,指Flynn向副總統彭斯說謊,白宮週二同Flynn劃清界線,說Flynn的行為跟特朗普無關。

