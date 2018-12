【KTSF】

聖誕節將至,大家準備過節心情高漲,但心臟病發的可能性亦會上升,瑞典的一份新的研究顯示,在平安夜心臟病發的風險大增近四成。

研究人員分析了超過28萬人,在16年間的節假日期間,或是重大體育賽事播出時,心臟病發作的情況。

最終發現在聖誕節前夕,人們心臟病發的機率高37%,聖誕節當日則高15%,並表示平安夜當晚10點是最高峰。

研究人員同時發現,每天早上8點前,以及每週一上午,亦容易心臟病發作,但研究並未說明具體原因。

