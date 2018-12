華人夫婦北加山火失去餐館 灣區河南同鄉慷慨解囊（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月初在北加州Butte縣發生的Camp山火,燒毀了來自中國河南一對華裔夫婦在天堂鎮開的一間中餐廳,灣區的河南老鄉得知同鄉受災都慷慨解囊,並將籌得的捐款及物資親自送給受災同鄉。

在天堂鎮開中餐館的謝建林,回憶當天山火來襲的情況說,早上8點半左右,朋友的一個電話叫醒他,告知他附近有山火趕快撤離。

謝建林說:”我一個人出去看了一眼,當時天昏地暗的,我都感覺到確實不對,趕快跑,都感快拿著護照,其它甚麼都不要拿,然後他們兩個人也都是慌慌張張,都感快出來了。”

謝建林一家三口帶著狗,立刻開車離開天堂鎮,前往住在Chico的朋友家,但一出家門就遇上大塞車,原本20分鐘的車程,結果花了接近兩個小時才到。

山火燒毀了謝建林在天堂鎮約4,300平方呎的中餐館,住宅雖然還在但也有受損,無法居住。

謝建林說:”因為當時那幾天煙和火都很大,肯定會受影響的,因為沒有水也沒有電,現在也不能回來,只有在外面住了。”

灣區河南同鄉會、商會及促進會等幾個非牟利組織的負責人,在微信群中得知河南老鄉謝建林受災,立即發起募捐行動,並將籌得的5,000元,以及購買的日用品,親自驅車送到謝建林夫婦手中,令心情沉重的老鄉份外感動。

北加州河南同鄉會會長候秀琴說:”他們就說,其實我們非常沮喪,有了你們,我們心勁兒就靈起來了,畢竟我們還算年輕,看到了那一幕幕房子都燒成平地,心裡挺不好受的,但是看到他們兩夫妻心情還可以,因為我們去了,然後就覺得挺有意義的。”

與謝建林同是河南南陽人的李博謨(John Lee)雖在台灣出生,但不忘鄉情,與另外3位灣區同鄉帶著捐款和物資前往災區慰問,由於災區仍未開放災民回家,他們幸好遇到鎮上警察,也是謝建林餐廳的常客。

李博謨說:”警察也非常熱心,讓我們坐他們的警察車,還特別把我們帶到了餐館的那個地方,我們到了餐館之後,心裡特別難過,因為整個餐館,一百多年的老餐館,就整個被燒毀了。”

謝建林說,餐廳剛剛花了15萬元裝修,沒想到一場大火燒成灰燼,而他只買了5萬元設備險,灣區河南同鄉也有發動德州、堪薩斯城及美東河南同鄉會捐款。

美西河南商會會長胡長橋說:”現在美東河南同鄉會還在做這項工作,一方有難,八方支援,這也體現了我們河南人的團結。”

加州河南促進會會長張麗莉說:”不管怎麼樣,大火無情,我們人是有情的,我們要每個人獻出一點愛心,就證明我們河南人,在海外的河南人還有家,還能感到家的溫暖,不管走到哪裡,讓世界充滿著愛。”

聖誕新年即將來臨,目前無家可歸的謝建林一家決定先回中國河南老家一趟,然後再做打算。

謝建林說:”我們想打算先回一趟家,因為這麼多年,本來想衣錦還鄉,現在也沒有甚麼衣錦還鄉啦,也不能等到那一天了,先回家看看親人再說吧。”

