華人夫婦北加山火失去餐館 灣區河南同鄉慷慨解囊（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月初在北加州Butte縣發生的Camp山火，燒毀了來自中國河南一對華裔夫婦在天堂鎮開的一間中餐廳，灣區的河南老鄉得知同鄉受災都慷慨解囊，並將籌得的捐款及物資親自送給受災同鄉。

在天堂鎮開中餐館的謝建林，回憶當天山火來襲的情況說，早上8點半左右，朋友的一個電話叫醒他，告知他附近有山火趕快撤離。

謝建林說：”我一個人出去看了一眼，當時天昏地暗的，我都感覺到確實不對，趕快跑，都感快拿著護照，其它甚麼都不要拿，然後他們兩個人也都是慌慌張張，都感快出來了。”

謝建林一家三口帶著狗，立刻開車離開天堂鎮，前往住在Chico的朋友家，但一出家門就遇上大塞車，原本20分鐘的車程，結果花了接近兩個小時才到。

山火燒毀了謝建林在天堂鎮約4,300平方呎的中餐館，住宅雖然還在但也有受損，無法居住。

謝建林說：”因為當時那幾天煙和火都很大，肯定會受影響的，因為沒有水也沒有電，現在也不能回來，只有在外面住了。”

灣區河南同鄉會、商會及促進會等幾個非牟利組織的負責人，在微信群中得知河南老鄉謝建林受災，立即發起募捐行動，並將籌得的5,000元，以及購買的日用品，親自驅車送到謝建林夫婦手中，令心情沉重的老鄉份外感動。

北加州河南同鄉會會長候秀琴說：”他們就說，其實我們非常沮喪，有了你們，我們心勁兒就靈起來了，畢竟我們還算年輕，看到了那一幕幕房子都燒成平地，心裡挺不好受的，但是看到他們兩夫妻心情還可以，因為我們去了，然後就覺得挺有意義的。”

與謝建林同是河南南陽人的李博謨（John Lee）雖在台灣出生，但不忘鄉情，與另外3位灣區同鄉帶著捐款和物資前往災區慰問，由於災區仍未開放災民回家，他們幸好遇到鎮上警察，也是謝建林餐廳的常客。

李博謨說：”警察也非常熱心，讓我們坐他們的警察車，還特別把我們帶到了餐館的那個地方，我們到了餐館之後，心裡特別難過，因為整個餐館，一百多年的老餐館，就整個被燒毀了。”

謝建林說，餐廳剛剛花了15萬元裝修，沒想到一場大火燒成灰燼，而他只買了5萬元設備險，灣區河南同鄉也有發動德州、堪薩斯城及美東河南同鄉會捐款。

美西河南商會會長胡長橋說：”現在美東河南同鄉會還在做這項工作，一方有難，八方支援，這也體現了我們河南人的團結。”

加州河南促進會會長張麗莉說：”不管怎麼樣，大火無情，我們人是有情的，我們要每個人獻出一點愛心，就證明我們河南人，在海外的河南人還有家，還能感到家的溫暖，不管走到哪裡，讓世界充滿著愛。”

聖誕新年即將來臨，目前無家可歸的謝建林一家決定先回中國河南老家一趟，然後再做打算。

謝建林說：”我們想打算先回一趟家，因為這麼多年，本來想衣錦還鄉，現在也沒有甚麼衣錦還鄉啦，也不能等到那一天了，先回家看看親人再說吧。”

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