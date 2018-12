華裔婆婆Balboa捷運站遇祈福黨 被騙逾十萬元財物

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Balboa捷運站附近發生祈福黨騙案,受害人是一名華裔婆婆,損失慘重,她的家人接受本台獨家採訪時表示,希望華裔社區守望相助,不要再有長者蒙受這樣大的打擊。

根據女事主的家人提供的資料,案發地點是Balboa捷運站附近,Geneva夾Howth街,受害人年過70歲,上週五早上10點左右,第一個騙徒在街上問女事主有沒有芙蓉草,然後第二個女騙徒加入對話,之後第三個女騙徒出現,拉著事主的手,又拍她的手。

騙徒說,女事主有一個劫,如果不祈福,家人會遇到不幸。

騙徒說服女事主回家取所有的財物,用來祈福消災,女事主照做,將財物放在一個袋裡,交給騙徒祈福。

騙徒又囑咐事主,不要立刻打開那個袋,事主到了晚上醒覺,發現袋裡面的錢和首飾不見了,損失超過十萬元。

警方現正調查案件,女事主的家人不願透露身份,但希望不要有人再上當。

女事主家人接受電話訪問時說:”這些事影響老人家的健康,等於是把他們鎖在一個籠子裡,他們應該是可以自由地外出,然而有這樣的人專向長者下手,真是很可惜,有時候老人家不見了兩塊錢,都很痛苦,這情況很不好,大家要很小心,注意周圍環境,見到可疑的事應當阻止。”

舊金山警方幾年前製作過有關祈福黨騙案的宣傳短片,片段中的人物,都是宣傳片的演員,他們重現祈福黨騙徒常用的手段。

演員說:”我的祖父黃醫生,他在鏡子裡看見了你,叫我跟你說,你很不幸,有癌症,因為你鬼上身,在一個車禍現場,你不小心踩到死者的血,所以上了你的身,我祖父是神醫,有特異功能,可以幫助你,你要回家拿所有金銀珠寶和現錢。”

警方呼籲長者們遇到可疑的人,不要與他們交談,因為對話的時間越長,騙徒就越能掌握大家的個人資料。

舊金山和東灣奧克蘭市(屋崙)自上月底至今最少發生4宗祈福黨騙案,受害人都是上了年紀的華裔婦女,如果大家有案件線索,請致電警方匿名報案熱線:(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

