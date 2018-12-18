華裔婆婆Balboa捷運站遇祈福黨 被騙逾十萬元財物

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Balboa捷運站附近發生祈福黨騙案，受害人是一名華裔婆婆，損失慘重，她的家人接受本台獨家採訪時表示，希望華裔社區守望相助，不要再有長者蒙受這樣大的打擊。

根據女事主的家人提供的資料，案發地點是Balboa捷運站附近，Geneva夾Howth街，受害人年過70歲，上週五早上10點左右，第一個騙徒在街上問女事主有沒有芙蓉草，然後第二個女騙徒加入對話，之後第三個女騙徒出現，拉著事主的手，又拍她的手。

騙徒說，女事主有一個劫，如果不祈福，家人會遇到不幸。

騙徒說服女事主回家取所有的財物，用來祈福消災，女事主照做，將財物放在一個袋裡，交給騙徒祈福。

騙徒又囑咐事主，不要立刻打開那個袋，事主到了晚上醒覺，發現袋裡面的錢和首飾不見了，損失超過十萬元。

警方現正調查案件，女事主的家人不願透露身份，但希望不要有人再上當。

女事主家人接受電話訪問時說：”這些事影響老人家的健康，等於是把他們鎖在一個籠子裡，他們應該是可以自由地外出，然而有這樣的人專向長者下手，真是很可惜，有時候老人家不見了兩塊錢，都很痛苦，這情況很不好，大家要很小心，注意周圍環境，見到可疑的事應當阻止。”

舊金山警方幾年前製作過有關祈福黨騙案的宣傳短片，片段中的人物，都是宣傳片的演員，他們重現祈福黨騙徒常用的手段。

演員說：”我的祖父黃醫生，他在鏡子裡看見了你，叫我跟你說，你很不幸，有癌症，因為你鬼上身，在一個車禍現場，你不小心踩到死者的血，所以上了你的身，我祖父是神醫，有特異功能，可以幫助你，你要回家拿所有金銀珠寶和現錢。”

警方呼籲長者們遇到可疑的人，不要與他們交談，因為對話的時間越長，騙徒就越能掌握大家的個人資料。

舊金山和東灣奧克蘭市（屋崙）自上月底至今最少發生4宗祈福黨騙案，受害人都是上了年紀的華裔婦女，如果大家有案件線索，請致電警方匿名報案熱線：(415) 575-4444，或發短訊至TIP411。

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