華爾街股市週一繼續動盪 道指下滑507點

【KTSF 張麗月報導】

除了有貿易爭端和加息壓力之外，投資者擔心全球經濟增長減慢，這些不利消息，拖累華爾街股市繼續震盪，主要指數週一大跌超過2%。

道瓊斯週一早上開市就跌了過百點，全日最多跌了近650點，Nasdaq也插水，曾經一度急跌200點。

到收市時，主要指數大跌超過2%，道指繼上週五下跌496點後，週一續跌507點，Nasdaq也跌了156點，地產、公用事業和消費類股表現較差，Target和Amazon股價跌了超過4%，Best Buy更跌了近6%。

道指、Nasdaq和S&P500現時都進入熊市範圍，即從2016年3月時的高峰跌了最少10%。

股市繼續出現大量拋售，原因包括經濟數據表現疲弱以及期油跌到每桶49元，令市場擔心全球經濟減慢而走下坡，再加上有加息壓力和貿易戰，這些不利因素，大大減弱投資者的入市氣氛。

聯儲局週二開始一連兩天開會議息，到週三就會公佈議息結果，市場一般預料，可能會加息4分之1厘，也可能是今年最後一次加息。

但市場的焦點反而關注聯儲局明年的加息步伐，加多些，還是減慢加息的速度。

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