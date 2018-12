華爾街股市週一繼續動盪 道指下滑507點

【KTSF 張麗月報導】

除了有貿易爭端和加息壓力之外,投資者擔心全球經濟增長減慢,這些不利消息,拖累華爾街股市繼續震盪,主要指數週一大跌超過2%。

道瓊斯週一早上開市就跌了過百點,全日最多跌了近650點,Nasdaq也插水,曾經一度急跌200點。

到收市時,主要指數大跌超過2%,道指繼上週五下跌496點後,週一續跌507點,Nasdaq也跌了156點,地產、公用事業和消費類股表現較差,Target和Amazon股價跌了超過4%,Best Buy更跌了近6%。

道指、Nasdaq和S&P500現時都進入熊市範圍,即從2016年3月時的高峰跌了最少10%。

股市繼續出現大量拋售,原因包括經濟數據表現疲弱以及期油跌到每桶49元,令市場擔心全球經濟減慢而走下坡,再加上有加息壓力和貿易戰,這些不利因素,大大減弱投資者的入市氣氛。

聯儲局週二開始一連兩天開會議息,到週三就會公佈議息結果,市場一般預料,可能會加息4分之1厘,也可能是今年最後一次加息。

但市場的焦點反而關注聯儲局明年的加息步伐,加多些,還是減慢加息的速度。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載