舊金山訪谷小學家長投訴教師短缺嚴重影響學生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷小學有一班家長表示，校內出現教師短缺等問題，嚴重影響學生的學業和心理健康，曾向校長反映過，但未見校方有行動處理，於是向校區委員會尋求協助。

訪谷小學有很多華裔和拉美裔學生，30幾名家長上週二晚來到校區委員會會議中反映問題，他們表示，校內教師人數嚴重不足，幾乎全由代課教師授課，學生多次被分配到跟不同年級學生一起上課，影響到學生的學業和心理健康。

家長李妙梨說：”學校現時好似好混亂，又沒有教師，所以令學生心理有壓力，回家後我們家長都有壓力，子女回家究竟有無學到東西？”

家長Susie Chow亦說：”現在搞得我們很緊張，因為小朋友不想上學。”

有學生說，他完全學不了東西，通常被其他學生滋擾，他說只想要更好教育。

另外，有家長提到子女被分班後，遭到高年級同學欺凌。

家長Maria Ellen說：”我女兒只從學年初就遭欺凌，向校方反映過但無人理。”

有家長甚至擔心校園安全有問題。

家長VIncent Gomez說：”曾經有家長進入校園，威脅我孩子，我向校長反映過兩三次，她說會回覆，但過了半年，我都沒收到她任何回應。”

前家教會主席表示，訪谷小學自去年起換了新校長之後，就有14名教職員離職，包括全職教師、秘書、社工、中文和西班牙語傳釋員等，他們尋求校區委員會協助向訪谷小學核數。

前家教會主席Jenny Delapaz說：”我們對校長處理資金的方法有疑問。”

家長Yuye Fan說：”與其無限期等待，不如設下期限解決問題預期，解決不了的話，不如請一個新的校長。”

本台聯絡過訪谷小學的校長，不過未獲回覆。

至於校區公關的聲明就表示，了解家長憂慮，目前正調查有關事項，又表示訪谷小學已聘請新教職員填補空缺，其中一些正接受背景審查。

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