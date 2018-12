舊金山訪谷小學家長投訴教師短缺嚴重影響學生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷小學有一班家長表示,校內出現教師短缺等問題,嚴重影響學生的學業和心理健康,曾向校長反映過,但未見校方有行動處理,於是向校區委員會尋求協助。

訪谷小學有很多華裔和拉美裔學生,30幾名家長上週二晚來到校區委員會會議中反映問題,他們表示,校內教師人數嚴重不足,幾乎全由代課教師授課,學生多次被分配到跟不同年級學生一起上課,影響到學生的學業和心理健康。

家長李妙梨說:”學校現時好似好混亂,又沒有教師,所以令學生心理有壓力,回家後我們家長都有壓力,子女回家究竟有無學到東西?”

家長Susie Chow亦說:”現在搞得我們很緊張,因為小朋友不想上學。”

有學生說,他完全學不了東西,通常被其他學生滋擾,他說只想要更好教育。

另外,有家長提到子女被分班後,遭到高年級同學欺凌。

家長Maria Ellen說:”我女兒只從學年初就遭欺凌,向校方反映過但無人理。”

有家長甚至擔心校園安全有問題。

家長VIncent Gomez說:”曾經有家長進入校園,威脅我孩子,我向校長反映過兩三次,她說會回覆,但過了半年,我都沒收到她任何回應。”

前家教會主席表示,訪谷小學自去年起換了新校長之後,就有14名教職員離職,包括全職教師、秘書、社工、中文和西班牙語傳釋員等,他們尋求校區委員會協助向訪谷小學核數。

前家教會主席Jenny Delapaz說:”我們對校長處理資金的方法有疑問。”

家長Yuye Fan說:”與其無限期等待,不如設下期限解決問題預期,解決不了的話,不如請一個新的校長。”

本台聯絡過訪谷小學的校長,不過未獲回覆。

至於校區公關的聲明就表示,了解家長憂慮,目前正調查有關事項,又表示訪谷小學已聘請新教職員填補空缺,其中一些正接受背景審查。

