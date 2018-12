豐田在北美地區召回21萬輛汽車

【KTSF 林佩樺報導】

豐田汽車(Toyota)本週先後宣布,召回修理北美地區21萬部車,包括Lexus、Corollas等型號。

豐田宣布召回修理接近9萬架2008至2019年出廠的Land Cruiser和Lexus LX 570 SUV,原因是前座乘客位,安全帶的拉力感應器可能失靈,令前座乘客位的安全帶也失效。

豐田正研究修理方法,受影響車主會在明年2月收到通知。

另外,大約47,000架2018至2019年的Tacoma pickup貨車,可能會漏煞車油要召回修理,豐田車行會免費收理更換零件,車主會在下月收到通知。

而在本週較早前,豐田也宣布約65,000架2002至2005年的Corollas、Sequoias、Tundras,以及Lexus SC,因為前座乘客座位安全氣袋或出問題,宣布要召回修理。

