有騙徒假冒社會安全局進行電話詐騙（視顏）

【KTSF 萬若全報導】

如果您最近有接到社會安全局(SSA)的電話要立刻掛掉,當局表示,有人假冒社會安全局進行電話詐騙。

聯邦貿易委員會最近接到民眾報告,收到自稱是社會安全局打來的電話,其中一個案例,對方佯稱你的社會安全卡號碼跟犯罪連結,牽涉販毒及海外洗錢,然後又說你的社安號碼被凍結,如果要重新啟用就必須付錢,然後對方會跟你確認社安號碼。

另一個案例是對方佯稱有人用你的社安號碼申請信用卡,你會損失所有的福利,對方警告你的銀行帳戶將會被凍結,你要把所有的錢領出來,對方會告訴把錢放在哪裡才安全。

當局表示以上兩個案例都是電話詐欺,因為社安局絕對不會打電話給你,也不會跟你要社安號碼,也不會要你付錢或威脅你。

此外來電顯示1-800-772-1213是社安局的電話號碼,但這是犯罪份子利用電腦”釣魚技術”來誤導民眾,所以不要相信,絕對不要給對方你的社安號碼,也不要確認最後四個數字,如果有人要你匯錢,就是詐騙集團份子。

另外,最近也有觀眾表示,接到來自美國銀行Bank of America的電話留言,對方說中文,通知這名觀眾的帳戶被凍結,這名觀眾打1-800號碼回去,結果是一名說中文人士接聽,說了幾句話後,這名觀眾起疑就將電話掛掉。

本台詢問美國銀行,銀行回覆,不會打電話或傳簡訊給客戶關於個人帳戶問題,如果自稱是銀行打來的緊急電話,絕對是電話詐騙。

如果客戶有疑問,最好親自走一趟分行,或是打提款卡背面的電話。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。