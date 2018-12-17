華裔屋主收到疑似估值官辦公室郵件 原來是詐騙（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近有人收到看起來像是估值官辦公室寄出的郵件，要屋主付89元才能拿到地契的影印本。

住在San Mateo的王女士最近辦理房子信託，因此到San Mateo縣估值官辦公室申請轉讓，結果沒多久就接到一封像是估值官辦公室寄來的信，屬名Local Records Office，上面寫著辦公室會提供一份房屋所有人名字的地契影印本，必須要明年1月4日回覆，並付89元。

王女士覺得89元還蠻合裡的，正準備要付這筆錢，結果被女兒發現有疑。

王女士說：”因為證明12月底會寄來，因為我們全部搞好了，費用也付過了，到政府（估值官辦公室）紅木城已經搞好了，手續費也付過了，這個費用是甚麼我不知道，因為政府的信還沒來，這個信我以為這是政府的，因為89元也不算是甚麼詐騙。”

Local Records Office並不是政府機構，而是私人公司，他的郵寄地址寫得很清楚，是在洛杉磯，而不是Redwood City。

多年前灣區7號電視台有報導過，一名屋主剛買房子，就收到這個機構寄來的信，San Mateo估值官Mark Church表示，屋主會自動收到縣寄的地契正本，如果要影印本的話，收費也很低，絕對不是89元，不過就像王女士說的89元不像是詐騙，如果是889元就會有警覺。

除了Local Records Office，另一個Property Profile Inc.也寄給屋主同樣的信件，收費是86元，這兩間公司都表示，是為屋主提供方便的服務，很多人可能太忙沒時間去估值官辦公室排隊，屋主有權選擇要不要接受他們的服務。

不過這兩家公司向屋主兜售生意，同時在信中寫了回覆限期，這種行為是否違法，也引起了地檢官辦公室的注意。

總之屋主接到這樣的郵件，就是把它丟到垃圾桶。

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