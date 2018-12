華裔屋主收到疑似估值官辦公室郵件 原來是詐騙（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近有人收到看起來像是估值官辦公室寄出的郵件,要屋主付89元才能拿到地契的影印本。

住在San Mateo的王女士最近辦理房子信託,因此到San Mateo縣估值官辦公室申請轉讓,結果沒多久就接到一封像是估值官辦公室寄來的信,屬名Local Records Office,上面寫著辦公室會提供一份房屋所有人名字的地契影印本,必須要明年1月4日回覆,並付89元。

王女士覺得89元還蠻合裡的,正準備要付這筆錢,結果被女兒發現有疑。

王女士說:”因為證明12月底會寄來,因為我們全部搞好了,費用也付過了,到政府(估值官辦公室)紅木城已經搞好了,手續費也付過了,這個費用是甚麼我不知道,因為政府的信還沒來,這個信我以為這是政府的,因為89元也不算是甚麼詐騙。”

Local Records Office並不是政府機構,而是私人公司,他的郵寄地址寫得很清楚,是在洛杉磯,而不是Redwood City。

多年前灣區7號電視台有報導過,一名屋主剛買房子,就收到這個機構寄來的信,San Mateo估值官Mark Church表示,屋主會自動收到縣寄的地契正本,如果要影印本的話,收費也很低,絕對不是89元,不過就像王女士說的89元不像是詐騙,如果是889元就會有警覺。

除了Local Records Office,另一個Property Profile Inc.也寄給屋主同樣的信件,收費是86元,這兩間公司都表示,是為屋主提供方便的服務,很多人可能太忙沒時間去估值官辦公室排隊,屋主有權選擇要不要接受他們的服務。

不過這兩家公司向屋主兜售生意,同時在信中寫了回覆限期,這種行為是否違法,也引起了地檢官辦公室的注意。

總之屋主接到這樣的郵件,就是把它丟到垃圾桶。

