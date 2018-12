【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)再次請求州政府,容許公司增收電費,一旦州政府批准,幾年後用戶每月需多繳13元左右。

PG&E上週四向州府公用事業委員會(CPUC)提出兩項申請,要求向用戶增收費用,以加強山火防範及緊急應變措施、增加電力系統安全等,暫時不包括賠償近年發生的嚴重山火所造成的損失。

這兩項加價申請需要得到CPUC批准通過,如果兩項申請都通過,使用煤氣及電力服務的用戶,每月需繳費用將從目前的166元,上漲到179元左右。

PG&E也暗示,為了賠償山火所造成的損失,可能會再要求加價,但暫未公佈計劃詳情。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。