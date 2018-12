德州聯邦法院裁定奧巴馬健保法違憲 料上訴至最高法院

【KTSF】

德州聯邦法院週五裁定,在前總統奧巴馬在任時成立的可負擔健保計劃違反憲法,有可能令過百萬人將來失去醫療保險,不過健保法案目前仍然生效,大家仍可以繼續申請。

德州聯邦大法官Reed O’Connor裁定,可負擔健保法案違憲,他解釋國會去年在有關健保法案中,撤銷了一項對無健保的人徵收罰款稅項,但是O’Connor表示,若果沒有該項罰款,整個健保法案就是違憲。

特朗普知道消息後,馬上發推文贈興,表示這是美國好消息,又表示會同民主黨人商量替代健保方案。

投保加州行政主任Peter Lee表示,對裁決並不驚訝,雖然覺得事件很不幸,但他表示目前想申請可負擔健保的加州居民,仍然可以去申請。

加州司法部長Xavier Becerra發聲明指,今次具誤導性的裁決,並不會阻嚇他們,又聲稱會上訴抗爭,為全美國人的健康著想。

有報導指這宗案件預料之後會上訴到聯邦最高法院,再作最終判決,目前大家仍然可以申請可負擔健保。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載