【i-CABLE】

英國首相文翠珊宣布,下個月再向國會提交她的脫歐協議草案,預計最快1月14日進行表決,她呼籲議員妥協,通過草案。

文翠珊的脫歐協議草案原定上週二交予國會表決,但文翠珊在表決前一天宣布押後,她表示明白國會對北愛爾蘭的後備方案感到非常不安,而歐盟亦表明無意與英國再談判,但她會嘗試爭取歐盟就北愛邊界後備方案提供進一步保證。

文翠珊又指歐盟領袖都已表明無意啟動後備方案,即使啟動方案,對方亦沒有任何陰謀,令英國無了期留在歐盟關稅區,她已忠實而堅定地向歐盟反映英國國會議員的憂慮。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。