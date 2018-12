札幌建築爆炸逾40傷 疑與除菌消臭噴霧有關

【i-CABLE】

日本北海道札幌市一座木造建築週日晚發生爆炸,逾40人受傷,其中一人情況嚴重。建築物內有地產公司和居酒屋,初步調查指,地產公司職員釋放過百支除菌消臭噴霧的氣體後,開熱水爐洗手時發生爆炸。

有汽車攝錄鏡頭拍到爆炸的一刻,現場冒出巨大火球。建築物陷入火海,結構傾側,消防到場協助居酒屋內的人離開。

事發在北海道札幌市豐平區樓高兩層的木造建築物,並排分為地產中介公司、居酒屋和整骨院,當地星期日晚上約8時半爆炸起火。

消防用了約5小時,於凌晨二時許將火撲熄。爆炸威力很大,過百米外的大廈和汽車都受波及,玻璃窗震碎,這幢大廈不少單位窗框震毀。

當局最初懷疑有氣體洩漏,其後地產公司職員指,店內有約129支準備丟棄的除菌消臭噴霧,職員放走罐內氣體後,開啟熱水爐洗手時爆炸,警方懷疑當時室內充滿易燃氣體引起爆炸。

另外,消防指現場的三間店舖都無消防設備和警鐘,兩年內已先後6次要求加裝都無理會。

