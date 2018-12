【KTSF】

週日下午,一輛輕型貨車撞入東灣Hayward市一間餐館內,導致至少5人受傷。

消防局表示,事發於週日下午1點15分左右,兩部汽車在Hesperian大道相撞,其中一部汽車傾斜撞入路邊一間Sizzler餐館的窗戶,並撞傷當時在餐廳內用餐的5名顧客。

消防局指傷者傷勢不重,均已送院治療,而涉事的輕型貨車司機並無大礙。

