Google宣布耗資10億元在紐約市建新辦公園區

【KTSF】

科技龍頭Google週一宣布,在紐約市投資超過10億美元,興建一個新的辦公園區,預計未來十年,當地Google的僱員數目將會翻倍。

Google首席財務官Ruth Porat週一在一篇博客文章中提到,新的Google園區將會坐落在Hudson River河畔,屬於紐約市West Village社區,佔地達170萬平方英呎。

Google自20年前在紐約開設辦公園區以來,就不斷擴張,目前有7,000名員工。

一個月前,Amazon也公佈在紐約長島市興建第二個總部。

美聯社報導指各大科技公司離開傳統的矽谷擴張,並且需要大量的人才,而有大量年輕和高學歷人才的東北部則和這些科技公司的需求吻合。

Google希望能在2020年搬入新的紐約園區。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載