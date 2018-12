【KTSF】

舊金山有一間高級公寓放售,看看是否乎你的要求。

這間位於California街的公寓,有兩睡兩個半浴,共3,640呎,內裡全新裝修。

據資料顯示,內裡的裝修是由世界級名建築師負責,用的是最好的物料,整間公寓呈現法國風情,開價要1,280萬元。

此外,每月管理費要5,886元,包括專用電梯由地下直達家門。

