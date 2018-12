【KTSF】

投保加州(Covered California)的可負擔健保計劃,已將註冊截止日期從週六晚延長到週五12月21號,當局提醒想要投保的民眾還可以註冊,雖然上週五一名聯邦法官裁定奧巴馬健保違憲須徹底廢除。

投保明年投保加州的註冊截止日期本來是週六晚上,但當局表示,擔心由於上週五聯邦法院的裁決會有更多民眾希望註冊投保加州可負擔健保計劃,因此決定把投保明年的截止日期延長至週五12月21號。

上週五德州聯邦法官Reed O’Connor裁決,前總統奧巴馬任內成立的可負擔健保計劃違憲應撤除,可能使過百萬人失去醫療保險,引發民眾恐慌。

不過政府官員表示,此案預計會上訴到聯邦最高法院再作最終判決,法律訴訟期間不會立即影響目前和明年的保險。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。