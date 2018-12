【KTSF】

一名持刀女子搶劫東灣Concord市一間油站,過程被閉路電視拍下。

從Concord市警方發放的視頻可見,女匪徒掏刀威脅油站職員,令他打開收銀機,職員照做,匪徒之後放下刀,將現金放進膠袋裡。

職員事後接受訪問時說,有一絲念頭想搶刀,但是擔心匪徒背後有顧客,因此沒有做。

匪徒之後威脅職員打開一個夾萬,但他表示只有老闆才有密碼,最後匪徒自行離開。

事發在兩星期前,地點在Clayton路4595號一個加油站。

女匪徒被指是混血兒,年約25至30歲,身高約5呎6吋,體重約125磅至130磅,深色頭髮和眼睛。

警方表示,本案是全市唯一一宗女匪徒劫案,雖然她全程矇臉,但相信證人可以認得出她的聲音。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。