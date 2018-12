【KTSF 黃恩光報導】

今年4月,舊金山華埠一名流浪漢被人襲擊致死,警方週五表示拘捕了涉案疑犯。

今年4月15號星期日早上,有人在Joice Alley金美倫堂籃球場外面的小巷,發現49歲男子Quang Truong,姓名譯音張廣的屍體,他的頭部多處受傷。

警方上月30號在舊金山監獄拘捕了一名59歲,居住在舊金山的男子,他面對謀殺張廣的罪名。

舊金山觀察家報的報導指出,疑犯涉嫌今年5月在市內無故用腳踢一名躺臥在街上的無家可歸者,警方公佈了紀錄了案發過程的閉路電視片段,後來,疑犯又涉嫌在MUNI巴士毆打一名乘客。

報導引述舊金山公辯律師辦事處的發言人指出,疑犯目前在專門治療精神病的Napa州立醫院,而疑犯的狀態不適宜接受有關之前控罪的審訊。

