冷峰為灣區帶來大風降雨 週日雨勢料最強

【KTSF 黃恩光報導】

一股微弱的冷鋒週五為灣區帶來大風和降雨,另一股較強的風暴週日抵達,會導致出現危險的巨浪,國家氣象局發出大浪警告,呼籲大家欺山莫欺水。

大浪警告週日早上9點至週一晚上9點生效,當局表示將會出現今個雨季最大浪的現象,風暴在海洋引起巨大的波浪,並且向著同一個方向進發。

受影響的範圍包括灣區所有的海灘以及沿海地區,預測會出現25呎到40呎的大浪,中半島地區海面更可能掀起50呎或更高的巨浪。

當局呼籲大家遠離水邊,以及不要背對海洋。

氣象局表示,每年12月都有人葬身大海,而這次受風暴影響下的海洋會更為凶險。

灣區週六有陣雨,週日早上有微雨,下午雨勢漸大,預測北灣山區將錄得最多3吋降雨,至於市區也會有半吋到一吋降雨量。

另外,這兩天的風向將中谷地區的空氣污染物吹到灣區,空氣質素管理局宣布週六是愛惜空氣日。

