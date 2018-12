華爾街股市大幅波動 道指勁跌近500點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週五繼續大幅波動,主要指數下跌接近或超過2%,期金和期油也下跌,美滙指數就微升。

美股週五早上一開市就明顯走跌,其中Nasdaq曾經一度大跌171點,到收市時,Nasdaq下跌超過2%,道瓊斯也勁跌近500點,跌幅超過2%。

以整個星期來計,道指和S&P500累積跌了超過1%,Nasdaq就累積跌了0.8%。

股市週五下跌主要因為來自中國和歐盟的經濟數據表現疲弱,令投資者擔心全球經濟的前景。

有分析師認為,在一個星期尾段股市出現大跌,似乎已成為股市近期波動的一個模式,尤其是經常面對地緣政治發展突變的不穩定因素,因此不敢在週末之前大手筆貿然入市。

企業消息,Costco公佈的季度業績,雖然銷售增長超過一成,但仍然未達到市場預期,股價週五急跌超過8.5%,是十年來單一日最大跌幅。

分析師認為,Costco有忠實顧客為基礎,也改善了網購服務,以及會員人數不斷增加等,這些因素都令Costco仍具競爭力。

另外,內部文件顯示,健保產品業龍頭Johnson & Johnson的嬰兒爽身粉有時受到含有致癌基因石棉的污染,而公司被指向監管當局和公眾隱瞞這些資料,導致股價週五大跌超過10%。

