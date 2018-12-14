華爾街股市大幅波動 道指勁跌近500點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週五繼續大幅波動，主要指數下跌接近或超過2%，期金和期油也下跌，美滙指數就微升。

美股週五早上一開市就明顯走跌，其中Nasdaq曾經一度大跌171點，到收市時，Nasdaq下跌超過2%，道瓊斯也勁跌近500點，跌幅超過2%。

以整個星期來計，道指和S&P500累積跌了超過1%，Nasdaq就累積跌了0.8%。

股市週五下跌主要因為來自中國和歐盟的經濟數據表現疲弱，令投資者擔心全球經濟的前景。

有分析師認為，在一個星期尾段股市出現大跌，似乎已成為股市近期波動的一個模式，尤其是經常面對地緣政治發展突變的不穩定因素，因此不敢在週末之前大手筆貿然入市。

企業消息，Costco公佈的季度業績，雖然銷售增長超過一成，但仍然未達到市場預期，股價週五急跌超過8.5%，是十年來單一日最大跌幅。

分析師認為，Costco有忠實顧客為基礎，也改善了網購服務，以及會員人數不斷增加等，這些因素都令Costco仍具競爭力。

另外，內部文件顯示，健保產品業龍頭Johnson & Johnson的嬰兒爽身粉有時受到含有致癌基因石棉的污染，而公司被指向監管當局和公眾隱瞞這些資料，導致股價週五大跌超過10%。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。