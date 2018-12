全美去年槍下亡魂升至近40年新高

【KTSF 馮政浩報導】

和槍械有關的死亡個案已經到了警戒線,2017年死在槍下的人數是接近40年以來最高。

聯邦疾病控制及預防中心(CDC)最新數據分析指出,去年有差不多4萬人死於槍下,這是38年以來,槍械暴力的最高死亡數字。

以比率計算,每10萬人就有12人死於槍下,較2010年的10.1高很多,並且是自從1996年以來最高。

其他已發展國家的比率遠遠低過美國,日本0.2,英國0.3,德國0.9,而鄰居加拿大,也只是2.1。

CNN將數字整理之後,發覺2017年的槍械死亡數字,較1999年增加一萬人,CDC確認CNN的數字準確。

在2017年竟然有接近24,000人用槍自殺身亡,是18年來最高,比率是每10萬人有6.9人輕生,

高過2000年的5.9人比率很多

而佛蒙特州一對夫婦的23歲兒子Andrew Black,日前在買槍之後幾個小時,了結自己生命。

佛費蒙特州的槍枝死者有九成是自殺,而Black的家人藉著悼文的機會,呼籲收緊購買槍枝法例,延長州法例的等候審查期限。

