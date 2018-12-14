全美去年槍下亡魂升至近40年新高

【KTSF 馮政浩報導】

和槍械有關的死亡個案已經到了警戒線，2017年死在槍下的人數是接近40年以來最高。

聯邦疾病控制及預防中心（CDC）最新數據分析指出，去年有差不多4萬人死於槍下，這是38年以來，槍械暴力的最高死亡數字。

以比率計算，每10萬人就有12人死於槍下，較2010年的10.1高很多，並且是自從1996年以來最高。

其他已發展國家的比率遠遠低過美國，日本0.2，英國0.3，德國0.9，而鄰居加拿大，也只是2.1。

CNN將數字整理之後，發覺2017年的槍械死亡數字，較1999年增加一萬人，CDC確認CNN的數字準確。

在2017年竟然有接近24,000人用槍自殺身亡，是18年來最高，比率是每10萬人有6.9人輕生，

高過2000年的5.9人比率很多

而佛蒙特州一對夫婦的23歲兒子Andrew Black，日前在買槍之後幾個小時，了結自己生命。

佛費蒙特州的槍枝死者有九成是自殺，而Black的家人藉著悼文的機會，呼籲收緊購買槍枝法例，延長州法例的等候審查期限。

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