美中貿易戰 中國貨進口商和消費者大受影響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美中貿易開戰以來,進口中國商品的本地業者和消費者都受到影響。

自美中貿易戰開始以來,本地商家已明顯感覺到,從中國進口的貨品成本大幅提高,尤其自特朗普政府於今年9月宣佈對兩千億中國貨品加徵10%關稅,並打算從明年1月1日開始再調升至25%。

灣區經營進口貿易的商家都紛紛趕在1月之前,將中國貨品運過來,因此導致運費飆漲。

美國東方食品商會發言人周曉濱說:”船運公司因為因應大家都要搶船位,8月、9月、10月每個月都漲了幾百塊,所以現在的運輸,跟之前的運費相比大概兩倍了,或者是超過了。”

經營中餐廚具的進口公司也表示,一些反傾銷貨品的關稅高達300%,令他們不得不放棄進貨。

餐廳老闆Cindy Zhu說:”我聽說他們在中途的時候,貨運已經到了海中間,都直接讓貨運公司就把這個船退回去,因為如果進來的話,它們自己一個貨櫃就已經要虧損幾十萬。”

經營中國貨品的零售商表示,貿易戰雖然有一定影響,但他們考慮價格有綜合因素。

大華超市總公司副總裁周振強說:”主要是員工的工資,還有其它原材料價格增漲,都會影響到這些價錢。”

有商家表示,由於中美貿易戰針對的主要是從中國進口的商品,因此來自東南亞地區的一些商品並不受中美貿易戰的影響。

不過需要這些中國進口食材的餐廳,成本至今已增加10%到15%,如果明年再加關稅,成本則要增到25%左右,因此餐廳業者擔心,如果菜單漲價會嚴重影響生意。

有餐廳經理說,很多客人平時以前一星期來三五次,現在都可能縮減成一兩次而已。

商家都表示,中美貿易戰未來仍有很多不確定因素,因此他們也只能適時調整經營策略,讓生意維持下去。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。