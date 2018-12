【KTSF 萬若全報導】

加州公用事業委員會(PUC)考慮徵收手機短訊附加費,引發各界強烈反彈,週三聯邦通訊委員會(FCC)表決短訊屬於”信息服務”,不應收附加費。

無線通訊商還有商界認為,簡訊到底屬於那種服務,FCC說了算數。

FCC週三以3比1決定根據聯邦傳播法,短訊就電子郵件一樣,屬於信息服務,而非電信服務,FCC的決定是否會影響加州公共事業委員會下個月的表決還不得而知。

FCC也允許無線通訊商阻擋群發短訊公司(mass-texting company),來保護消費者免於收到垃圾簡訊。

光是2017年,美國人就傳了1.77萬億條短訊,如果PUC向短訊徵收附加費,每年可達10億美元。

