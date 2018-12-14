太平洋煤電被指偽造天然氣喉管安全報告

【KTSF 江良慧報導】

加州公用事業委員會（CPUC）指控太平洋煤電公司（PG&E）自從San Bruno大爆炸後，一直偽造有關天然氣喉管的安全報告。

加州公用事業委員會週五表示，他們的調查發現，PG&E根本就沒有足夠人手，滿足要找出天然氣喉管和把它們標記的要求。

調查人員發現，由於人手不足，PG&E向管工和定位人員施壓，要他們完成工作，導致員工在2012至2017年期間偽造記錄有關San Bruno在2010年發生、造成8人死亡的天然氣喉管爆炸。

一名法官裁定PG&E未有妥善維修保養天然氣候管，6項重罪罪名成立，判罰款300萬。

PG&E亦因這宗爆炸，被監管機構罰款16億元。

就加州公用事業委員會的指控，PG&E發出聲明，說PG&E最重要的責任是公共和雇員的安全，說他們致力於準確和徹底的的報告和記錄，但在這宗個案就有不足，發現這情況後，他們已經採取額外行動，以達到監管機關的要求，行動包括增聘員工和加強現有雇員的訓練。

公司也配合加州公用事業委員會的調查，致力要在每天繼續讓客戶社區和同事都安全。

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