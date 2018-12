特朗普任命白宮預算主任擔任代理幕僚長

【KTSF】

白宮幕僚長John Kelly將在年底離職,特朗普總統週五宣布,將由白宮預算主任擔任代理幕僚長。

特朗普週五宣布,將由白宮預算主任Mick Mulvaney擔任他的代理幕僚長,他在推特上發文肯定Mulvaney在行政部門表現傑出,很期待跟他合作,繼續讓美國更偉大。

特朗普同時也宣布,已經請辭的幕僚長Kelly將做到年底,他也稱讚Kelly是個愛國者,他個人很感謝其服務。

特朗普尋覓幕僚長的過程並不順利,原先他的首選是副總統彭斯的幕僚長Nick Ayers,不過Ayers上週末不但拒絕,還決定要離開白宮,讓特朗普和白宮許多資深員工頗為驚訝。

然後特朗普所考慮的幾個優先人選,都公開表達沒有意願,還被許多脫口秀節目拿來嘲諷。

至於Mulvaney會代理多久,又是否可能扶正,目前尚不明朗。

美聯社報導指,他之所以出線主要是跟特朗普相處得來,而特朗普對他有好感,同時曾經擔任國會議員,對國會山莊很熟悉,也有助於白宮未來與國會溝通。

Mulvaney週五也發推文說,這項任命是很大的榮譽,期待與總統和整個團隊共事,這將會是很棒的2019年。

