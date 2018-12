科恩指特朗普知道付封口費做法不當

【KTSF】

特朗普總統的前私人律師科恩(Michael Cohen)週五表示,2016年總統大選期間,是特朗普指示他向兩名女性支付封口費,因為特朗普擔心他被指涉及婚外情的報導,”會打擊他的選情”,而特朗普深知付封口費的做法是不當的。

科恩在過去超過十年間,在特朗普的商業王國及從政生涯中擔任重要的角色,科恩在ABC電視台Good Morning America節目週五播出的訪問中稱,他效忠於這個人(特朗普),但這個人根本不值得他效忠。

科恩稱,特朗朗”當然”知道付封口費是不當的,不過科恩沒有披露細節。根據聯邦法,任何用於”影響選舉”的款項都必須在選舉財務紀錄中披露。

科恩在訪問中稱,他不會再說謊,不會再效忠於特朗普,他不會成為這個故事中的歹角。

科恩在支付封口費一事中,被控違反選舉財務法和對國會說謊等多項控罪,他認罪後被判入聯邦監獄3年。

檢控官指稱,是特朗普指使科恩在大選期間,向艷星Stormy Daniels和前Playboy模特兒Karen McDougal支付封口費。

Daniels曾指稱在2006年,與當時已婚的特朗普有性關係。

這兩筆封口費,並沒有列入選舉財務紀錄中,金額也超出個人選舉捐款額最高的2,700元上限。

被問及特朗普是否知道支付封口費的做法不當,科恩回應說:”首先,特朗普企業所做的任何事,都必定經過特朗普本人同意,是他指使我去支付封口費,是他指使我介入這些事情中。”

特朗普已否認曾指使科恩去做違法的事,他過去數週在Twitter發出大量推文,指科恩為了減刑和自救而說謊。

科恩在訪問中稱:”他知道真相是甚麼,我知道真相是甚麼,其他人也知道真相是甚麼,真相是:美國民眾,全球民眾,都不相信他所說的話,這個人沒有說出真相,可悲的是,我要為他做的卑鄙行為承擔責任。”

科恩續道:”他不但沒有承擔責任,反而攻擊我的家人。”

白宮發言人Hogan Gidley對科恩的指控回應稱,科恩已承認他曾說謊,現在他說不會再這樣做,他這番話有點荒唐。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載