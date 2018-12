4名港人菲律賓藏毒罪成判囚終身（視頻）

【i-CABLE】

4名香港居民前年被菲律賓當局拘捕,指他們涉及一宗毒品案,當事人都聲言是冤枉,事件引起廣泛關注,案件週五早上在當地法院宣判,4人製毒罪不成立,但藏毒罪名成立,全部被判終身監禁,有家屬表示他們都是無辜的,指判決很不公平。

宣判後,4名港人被帶走,有家屬當場痛哭。

案發在前年7月,當地執法部門指在蘇碧灣一艘漁船上,搜出製毒機器和一袋冰毒,拘捕當時在船上的香港人陳國棟、梁樹福、盧榮輝和郭錦華,4人還押兩年多,一直否認控罪。

辯方曾經呈上傳媒片段,質疑毒品並非從被告的背囊搜出,案件週五早上在菲律賓奧隆阿波法院宣判,4人製毒罪名不成立,但藏毒罪成,判囚終身及罰款500萬披索,有家屬在宣判後說,他們實在是無辜的。

一直協助他們的立法會議員涂謹申指,不能接受判決結果,他表示家屬決意上訴,亦促請中央及特區政府跟進事件。

香港保安局回覆有線新聞說,入境處會繼續跟家屬及中國駐菲律賓大使館保持聯繫,提供協助。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。