4名港人菲律賓藏毒罪成判囚終身（視頻）

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4名香港居民前年被菲律賓當局拘捕，指他們涉及一宗毒品案，當事人都聲言是冤枉，事件引起廣泛關注，案件週五早上在當地法院宣判，4人製毒罪不成立，但藏毒罪名成立，全部被判終身監禁，有家屬表示他們都是無辜的，指判決很不公平。

宣判後，4名港人被帶走，有家屬當場痛哭。

案發在前年7月，當地執法部門指在蘇碧灣一艘漁船上，搜出製毒機器和一袋冰毒，拘捕當時在船上的香港人陳國棟、梁樹福、盧榮輝和郭錦華，4人還押兩年多，一直否認控罪。

辯方曾經呈上傳媒片段，質疑毒品並非從被告的背囊搜出，案件週五早上在菲律賓奧隆阿波法院宣判，4人製毒罪名不成立，但藏毒罪成，判囚終身及罰款500萬披索，有家屬在宣判後說，他們實在是無辜的。

一直協助他們的立法會議員涂謹申指，不能接受判決結果，他表示家屬決意上訴，亦促請中央及特區政府跟進事件。

香港保安局回覆有線新聞說，入境處會繼續跟家屬及中國駐菲律賓大使館保持聯繫，提供協助。

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