Facebook再有軟件漏洞 680萬用戶照片外洩

社交網站Facebook再發生外洩用戶私穩事件,Facebook週五表示,應用程式出現的軟件漏洞,導致有用戶無意公開的照片可能外洩,估計受影響的用戶約有680萬人。

Facebook在博客文中表示,受影響的用戶,是那些曾援權第三方應用程式取用照片的用戶,Facebook表示,在9月份,這些用戶的照片可能曾外洩達12天,目前這個軟件漏洞已修補。

用戶授權應用程式取用的照片,是指取用上載Facebook頁面的照片,但軟件的漏洞卻令應用程式開發商可以取用其他照片,包括用戶上載Marketplace或Facebook Stories的照片。

另外,用戶上載Facebook但沒有發放的照片,或基於技術原因不能發放的照片,應用程式開發商也因為這個漏洞,而在該12天內得以取用。

